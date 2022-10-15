Украинская пресса активно подхватила информацию о возможном продолжении сотрудничества с итальянским клубом. Над чем Руслан Малиновский только посмеялся.

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Очередные слухи от итальянских СМИ

Футболист сборной Украины оставил комментарий под постом инстаграмм паблика Theukrfoot о его продлении контракта с Аталантой. Малиновский поставил три смеющихся смеха.

Похоже, что итальянские СМИ снова подсунули ложную информацию и не было никого даже намека на продление соглашения.



Реакция Малиновского / Скриншот из инстаграмма Футбол Украины

Напомним, что у Руслана есть действующий контракт с бергамовским клубом. По данным Transfermarkt, соглашение Малиновского с Аталантой рассчитано до конца июня 2023 года. Однако сам футболист сообщал, что сотрудничество подписано до 30 июня 2024 года.

В новом сезоне Малиновский отыграл за Аталанту 9 матчей, в которых забил один гол и совершил один ассист.

Бергамовский клуб набрал 21 балл и идет на втором месте в турнирной таблице Серии А. Аталанта уступает только 2 очка лидеру чемпионата Наполи.