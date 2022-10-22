Украинский нападающий перебрался в аренду в Шотландию 1 сентября 2022 и за неполных два месяца отметился дебютным голом. На 35-й минуте матча против Николай лучше сыграл на втором этаже после подачи с фланга и головой открыл счет в поединке 1:0, пишет 24 канал.

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Открыл счет голам

Видео гола Кухаревича

К сожалению, дебютный гол Кухаревича в футболке Хиберниана не одержал победу для его команды. Через короткое время во втором тайме мяч дважды побывал в сетке ворот хозяев. Финальный свисток судьи зафиксировал победу Сент-Джонстона 1:2.

Хиберниан проиграл одному из аутсайдеров чемпионата, что позволило Сент-Джонстону выбраться из основ таблицы – 13 очков и 9-я позиция.

Клуб Кухаревича с 17-ю баллами замыкает тройку лидеров.

К слову. За новую команду Кухаревич провел уже 6 матчей, отличившихся дебютным голом и ассистом. Аренда Николая с Хибернианом рассчитана до конца мая 2023 года. После чего украинец покинет Шотландию и вернется во французское Труа.