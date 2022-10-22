Влітку 2022 року французький клуб спробував підсилити свою команду футболістом збірної України. Марсель не полишає спроб підписати Маліновського.

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Французи не втрачають надії

Французи спробують поборотись за Руслана вже у зимове трансферне вікно. Нагадаємо, що влітку у Марселя був серйозний конкурент у вигляді англійського Тоттенхема. Але жодна інформація про трансфер не увінчалась успіхом. Адже Аталанта захотіла за свого футболіста 25 мільйонів євро.

Раніше італійські ЗМІ роздули інформацію про підписання нової співпраці Маліновського з Аталантою. Однак побачивши таку інформацію Руслан лише посміявся.

Цікаво! За даними Transfermarkt, контракт півзахисника з клубом із Бергамо розрахований до кінця червня 2023 року, але сам футболіст розповідав, що його угода спливає вкінці червня 2024-го, тобто на рік пізніше.

У новому сезоні Маліновський відіграв за Аталанту 9 матчів, у яких відзначився голом та асистом. Клуб українського півзахисника йде на другому місці у турнірній таблиці після 10 турів Серії А. Бергамівська команда набрала 24 очки, що лише на два пункти менше, аніж має лідер чемпіонату Наполі.