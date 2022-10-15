По информации СМИ, футболист сборной Украины продлил контракт с Аталантой. Руслан Малиновский, по меньшей мере, будет выступать в Серии А до конца июня 2025 года.

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Опровергает все слухи о конфликтах

На сайте Transfermarkt говорится, что предварительное соглашение украинца было рассчитано до 30 июня 2023 года, хотя сам футболист несколько исправил эти цифры. Малиновский заверил, что у него был действующий контракт до лета 2024 года.

Также в СМИ были слухи о конфликте между Малиновским и главным тренером клуба с Бергамо Джаном Пьеро Гасперини. Но это опровергает продолжение сотрудничества украинца с итальянской командой.

Любопытно. В сезоне-2022/2023 Малиновский отыграл за Аталанту 9 матчей, в которых отличился голом и ассистом. Последний раз выходил на поле в поединке против Удинезе (2:2), но провел на поле всего 25 минут.

Ранее украинцем интересовались Тоттенхэм и Марсель.

Бергамовский клуб за 9 туров Серии А набрал 21 очко и идет на втором месте в турнирной таблице. Аталанта уступает только 2 пункта лидеру чемпионата Наполи.

Статистика Малиновского в Аталанте