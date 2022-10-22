Летом 2022 французский клуб попытался усилить свою команду футболистом сборной Украины. Марсель не оставляет попыток подписать Малиновского.
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Французы не теряют надежды
Французы попытаются побороться за Руслана уже в зимнее трансферное окно. Напомним, что летом у Марселя был серьезный конкурент в виде английского Тоттенхэма. Но ни одна информация о трансфере не увенчалась успехом. Аталанта ведь захотела за своего футболиста 25 миллионов евро.
Ранее итальянские СМИ раздули информацию о подписании нового сотрудничества Малиновского с Аталантой. Однако увидев такую информацию, Руслан лишь посмеялся.
В новом сезоне Малиновский отыграл за Аталанту 9 матчей, в которых отличился голом и ассистом. Клуб украинского полузащитника идет на втором месте в турнирной таблице после 10 туров Серии А. Бергамовская команда набрала 24 очка, что всего на два пункта меньше, чем у лидера чемпионата Наполи.