Руслану указывают "на выход": Аталанта хочет избавиться от Малиновского

Пути Аталанты и Руслана Малиновский могут разойтись. Бергамовский клуб хочет попрощаться с полузащитником сборной Украины.

Итальянский клуб готов отпустить Руслана Малиновского. Атакующий полузащитник может сделать это уже в следующее зимнее трансферное окно.

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Шанс для французов

Одним из главных претендентов будет Марсель, который не оставит попыток подписать Малиновского. Французы хотят усилиться украинцем как раз зимой-2022/2023.

Летом Аталанта оценила трансфер Руслана в 25 миллионов евро.

Ранее итальянские СМИ раздули информацию о подписании нового сотрудничества Малиновского с Аталантой. Руслан только посмеялся, увидев эти новости.

По данным Transfermarkt , соглашение полузащитника с бергамовским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года, но сам Малиновский рассказывал, что его контракт истекает в конце июня 2024-го, то есть годом позже.

В сезоне-2022/2023 Руслан отыграл в футболке Аталанты 10 матчей, в которых отличился голом и ассистом.