Італійський клуб готовий відпустити Руслана Маліновського. Атакувальний півзахисник може зробити це вже у наступне зимове трансферне вікно.

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Шанс для французів

Одним із головних претендентів буде Марсель, який не полишить спроб підписати Маліновського. Французи хочуть підсилитись українцем якраз взимку-2022/2023.

Влітку Аталанта оцінила трансфер Руслана у 25 мільйонів євро.

Раніше італійські ЗМІ роздули інформацію про підписання нової співпраці Маліновського з Аталантою. Руслан лише посміявся, коли побачив ці новини.

Важливо. За даними Transfermarkt, угода півзахисника з бергамівським клубом розрахована до 30 червня 2023 року, але сам Маліновський розповідав, що його контракт спливає вкінці червня 2024-го, тобто на рік пізніше.

У сезоні-2022/2023 Руслан відіграв у футболці Аталанти 10 матчів, у яких відзначився голом та асистом.