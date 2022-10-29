Через тренерскую руку Мирона Маркевича прошли немало молодых футболистов. Именно под его руководством Артем Довбик впервые присоединился к главной команде тогда просто Днепра.
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Мирон Маркевич: В Италию ему можно идти спокойно
Легендарный наставник выделил фактурность и способности Артема. Но не стал сразу бросать форварда в бой, ведь с Довбиком нужно еще поработать.
Маркевич-старший вспомнил, как Артём уехал с командой на сборы в Нидерланды. После чего попросил Дмитрия Михайленко, тогда возглавлявшего молодежную команду Днепра U-21, индивидуально позаниматься с Довбиком.
Бывший наставник днепрян уверен, что Артему нужно ехать играть в зарубежный чемпионат. Маркевич назвал одну из причин – прогрессировать в игре. Мирон Богданович уверен, что форварда днепровского клуба заиграл бы в Италии.
Ему нужно ехать. Играть в команде, где партнеры более высокого уровня, чтобы добавлять. В последнее время я не следил за тем, какие клубы претендуют на Довбика. Мне кажется, что в Италию ему можно идти спокойно,
– ответил Мирон Маркевич.