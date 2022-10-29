Итальянский клуб готов отпустить Руслана Малиновского. Атакующий полузащитник может сделать это уже в следующее зимнее трансферное окно.
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Шанс для французов
Одним из главных претендентов будет Марсель, который не оставит попыток подписать Малиновского. Французы хотят усилиться украинцем как раз зимой-2022/2023.
Летом Аталанта оценила трансфер Руслана в 25 миллионов евро.
Ранее итальянские СМИ раздули информацию о подписании нового сотрудничества Малиновского с Аталантой. Руслан только посмеялся, увидев эти новости.
В сезоне-2022/2023 Руслан отыграл в футболке Аталанты 10 матчей, в которых отличился голом и ассистом.
- Команда Джана Пьеро Гасперини занимает 4-е место в турнирной таблице Серии А. Клуб из Бергамо за 11 туров набрал 24 очка.
- 30 октября Аталанта попытается вырваться у топ-3 лучших. В воскресенье клуб Малиновского сыграет на выезде против Эмполи.