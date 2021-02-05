Украинец Виктор Коваленко стал игроком итальянской Аталанты. Но тренерский штаб решил не включать украинца в заявку на матчи Лиги чемпионов.

Аталанта внесла изменения в заявку на матчи Лиги чемпионов. Вместо Алехандро Гомеса и Хоана Мохики, которые покинули команду, в заявку внесли Бошко Шутало и Йоакима Мехле. Место для Коваленко не нашлось – он не сыграет за итальянский клуб в Лиге чемпионов в этом сезоне.

"Коваленко сегодня проводит свою первую тренировку. Я не добавил его в список Лиги чемпионов, ведь он только что приехал. Казалось правильным оставить в нем игроков, которые входят в этот список с начала сезона", – объяснил свое решение главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини.

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Стоит добавить, что Бошко Шутало уже год в Аталанте. Но является игроком ротации. И большую часть времени проводит на скамейке запасных.

В то же время Мехле перешел в Аталанту в январе 2021 года. И почти сразу стал игроком основы, заняв место правого полузащитника. Коваленко же пока не сыграл ни одного матча за команду.

Аталанта в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет против мадридского Реала. Первая игра состоится в Италии 24 февраля. Украинец Руслан Малиновский есть в заявке на эти матчи.