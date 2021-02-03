Аталанта подала заявку игроков на матчи Лиги чемпионов. В этом перечне не оказалось украинского полузащитника Виктора Коваленко, который перешел в итальянский клуб.

Источник: Football Italia

Аталанта заявила на матчи плей-офф Лиги чемпионов 21 футболиста. И сделала замену двух игроков по сравнению с предварительной заявкой в ​​начале сезона. С заявки были исключены Алехандро Гомес, который со скандалом покинул Аталанту, а также Хоан Мохика, который перебрался в Жирону.

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Зато в заявку попали защитник Бошко Шутало и Йоаким Мехле, которые зимой перебрались в клуб из Бергамо. Однако Виктор Коваленко в заявку не попал.

Место в заявке сохранил другой украинец – Руслан Малиновский.

Заявка Аталанты на матчи Лиги чемпионов

Вратари: Голлини, Спортьелло, Росси

Защитники: Кальдара, Госенс, Хатебур, Мехле, Паломино, Ромеро, Шутало, Толой

Полузащитники: де Рон, Фройлер, Малиновский, Миранчук, Пашалич, Пессина

Нападающие: Иличич, Ламмерс, Муриель, Сапата

Аталанта в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет против мадридского Реала. Первая игра состоится в Италии 24 февраля.