Коваленко не попал в заявку Аталанты на матчи Лиги чемпионов
Аталанта подала заявку игроков на матчи Лиги чемпионов. В этом перечне не оказалось украинского полузащитника Виктора Коваленко, который перешел в итальянский клуб.
Источник: Football Italia
Аталанта заявила на матчи плей-офф Лиги чемпионов 21 футболиста. И сделала замену двух игроков по сравнению с предварительной заявкой в начале сезона. С заявки были исключены Алехандро Гомес, который со скандалом покинул Аталанту, а также Хоан Мохика, который перебрался в Жирону.
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Зато в заявку попали защитник Бошко Шутало и Йоаким Мехле, которые зимой перебрались в клуб из Бергамо. Однако Виктор Коваленко в заявку не попал.
Место в заявке сохранил другой украинец – Руслан Малиновский.
Заявка Аталанты на матчи Лиги чемпионов
- Вратари: Голлини, Спортьелло, Росси
- Защитники: Кальдара, Госенс, Хатебур, Мехле, Паломино, Ромеро, Шутало, Толой
- Полузащитники: де Рон, Фройлер, Малиновский, Миранчук, Пашалич, Пессина
- Нападающие: Иличич, Ламмерс, Муриель, Сапата
Аталанта в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет против мадридского Реала. Первая игра состоится в Италии 24 февраля.
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