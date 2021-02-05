Українець Віктор Коваленко став гравцем італійської Аталанти. Але тренерський штаб вирішив не включати українця в заявку на матчі Ліги чемпіонів.

Аталанта внесла зміни в заявку на матчі Ліги чемпіонів. Замість Алехандро Гомеса та Хоана Мохіки, які покинули команду, до заявки внесли Бошко Шутало та Йоакіма Мехле. Місце для Коваленка не знайшлося – він не зіграє за італійський клуб в Лізі чемпіонів в цьому сезоні.

"Коваленко сьогодні проводить своє перше тренування. Я не додав його до списку Ліги чемпіонів, адже він щойно приїхав. Здавалося правильним залишити у ньому гравців, які входять в цей список з початку сезону", – пояснив своє рішення головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні.

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Варто додати, що Бошко Шутало вже рік в Аталанті. Але є гравцем ротації. І більшість часу проводить на лаві запасних.

Натомість Мехле перейшов до Аталанти в січні 2021 року. І мало не одразу став гравцем основи. посівши місце правого півзахисника. Коваленко ж поки не зіграв жодного матчу за команду.

Аталанта в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів зіграє проти мадридського Реалу. Перша гра відбудеться в Італії 24 лютого. Українець Руслан Маліновський є в заявці на ці матчі.