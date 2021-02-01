Как Коваленко прощался с Шахтером: трогательное видео
Футболист сборной Украины Виктор Коваленко в понедельник, 1-го февраля, официально покинул донецкий Шахтер. Виктор подписал контракт с итальянской Аталантой.
Источник: ютуб-канал Шахтера
В своем ютуб-канале Шахтер опубликовал видео, как Коваленко прощался с уже бывшими партнерами по команде.
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24-летний футболист произнес речь, в которой заявил, что будет скучать по Шахтеру. Коваленко заявил, что был рад делить одну футболку, раздевалку и стадион.
Также Виктор выразил благодарность болельщикам, президенту Шахтера Ринату Ахметову и гендиректору Сергею Палкину.
Меня пригласили в академию Шахтера в 12 лет. Ровно столько же я провел в клубе, который многому меня научил и который дал мне все, чтобы я стал футболистом и вырос в игрока сборной Украины. За это я очень благодарен Шахтеру и его семье: тренерам академии, тренерам первой команды и всем тем, с кем играл и работал в клубе,
– написал Виктор в инстаграме.
После речи Коваленко бразильский легионер Шахтера Тайсон несколько раз выкрикнул "браво!".
Смотрите видео как Коваленко прощался с Шахтером
Что известно о Коваленко
- Виктор – воспитанник академии Шахтера. Коваленко прошел все ступени и был лидером команды U19, которая играла в финале Юношеской лиги УЕФА-2015.
- В составе сборной Украины U20 Виктор принимал участие в чемпионате мира и с 5 голами стал лучшим бомбардиром турнира, получив "Золотую бутсу".
- Коваленко дебютировал за Шахтер в сезоне-2014/15. За "горняков" Виктор провел 200 официальных матчей, в которых забил 32 гола.
- Вместе с "Шахтером" он стал обладателем 10 трофеев: по 4 раза выигрывал чемпионат и Кубок, дважды – Суперкубок Украины.
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