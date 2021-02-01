Футболист сборной Украины Виктор Коваленко в понедельник, 1-го февраля, официально покинул донецкий Шахтер. Виктор подписал контракт с итальянской Аталантой.

Источник: ютуб-канал Шахтера

В своем ютуб-канале Шахтер опубликовал видео, как Коваленко прощался с уже бывшими партнерами по команде.

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24-летний футболист произнес речь, в которой заявил, что будет скучать по Шахтеру. Коваленко заявил, что был рад делить одну футболку, раздевалку и стадион.

Также Виктор выразил благодарность болельщикам, президенту Шахтера Ринату Ахметову и гендиректору Сергею Палкину.

Меня пригласили в академию Шахтера в 12 лет. Ровно столько же я провел в клубе, который многому меня научил и который дал мне все, чтобы я стал футболистом и вырос в игрока сборной Украины. За это я очень благодарен Шахтеру и его семье: тренерам академии, тренерам первой команды и всем тем, с кем играл и работал в клубе,

– написал Виктор в инстаграме.

После речи Коваленко бразильский легионер Шахтера Тайсон несколько раз выкрикнул "браво!".

Смотрите видео как Коваленко прощался с Шахтером

Что известно о Коваленко

Виктор – воспитанник академии Шахтера. Коваленко прошел все ступени и был лидером команды U19, которая играла в финале Юношеской лиги УЕФА-2015.

В составе сборной Украины U20 Виктор принимал участие в чемпионате мира и с 5 голами стал лучшим бомбардиром турнира, получив "Золотую бутсу".

Коваленко дебютировал за Шахтер в сезоне-2014/15. За "горняков" Виктор провел 200 официальных матчей, в которых забил 32 гола.

Вместе с "Шахтером" он стал обладателем 10 трофеев: по 4 раза выигрывал чемпионат и Кубок, дважды – Суперкубок Украины.



Достижения Виктора Коваленко / Инфографика Спорт 24