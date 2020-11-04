У вівторок, 3 листопада, італійська "Аталанта" зіграла проти "Ліверпуля" в Лізі чемпіонів. Гості зазнали розгромної поразки, пропустивши одразу п'ять голів.

Аталанта – Ліверпуль 0:5

Голи: Жота, 16, 33, 54, Салах, 47, Мане, 49

Обидва тренери мали проблеми зі стартовими складами. Але навіть це не заставило головного наставника "Аталанти" Гасперіні випустити з перших хвилин на поле українця Руслана Маліновського. Він вийшов на заміну вже у другому таймі. А до цього часу "Ліверпуль" вже попереду в рахунку, забивши п'ять голів.

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Розгром розпочав Діогу Жота. Літній новачок "Ліверпуля" уник офсайду, відтіснив суперника та прокинув м'яч повз голкіпера. Згодом португалець і дубль оформив, пробивши у ближній кут воріт.

Провальним для "Аталанти" став і початок другого тайму, коли з різницею у дві хвилини команда пропустила ще двічі. Забивали головні голеадори "мерсисайдців" – Салах та Мане. При цьому Салах забив, реалізувавши швидку контратаку після подачі кутового гравцями "Аталанти".

А невдовзі Жота оформив хет-трик. І лише після цього на поле вийшов Маліновський.

Гра з виходом українця на поле дещо змінилася. "Аталанта" почала створювати моменти. В одному з епізодів саме гравець збірної України віддав пас на Сапату. Але переграти Аліссона нападник не зумів.

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Згодом колумбійський нападник матиме ще одну нагоду відзначитися, але м'яч після його удару влучить у стійку воріт.

Гра так і закінчилася перемогою "Ліверпуля" 5:0. Ця перемога закріпила англійський клуб на верхівці турнірної таблиці (три перемоги у трьох матчах). "Аталанта" ж опустилася на третє місце, пропустивши вперед "Аякс".

Відеоогляд матчу Аталанта – Ліверпуль