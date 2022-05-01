Арум прогнозирует победу Усика в реванше против Джошуа

Глава Top Rank Боб Арум неожиданно назвал совсем другую дату поединка между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Он анонсировал, что поединок состоится в понедельник, 25 июля.

Арум: Все похоже, что Усик сделает то же самое

Кажется, что Боб Арум просто спутал даты. До этого промоутер британского боксера Эдди Хирн несколько раз заявлял, что поединок состоится 23 июля, а не 25-го, как сказал глава Top Rank.

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Однако Арум уверен, что Энтони Джошуа ждет поражение.

Это сражение пройдет 25 июля. Организация реванша Усика из Джошуа – это работа Эдди Хирна. Я уверен, это очень хороший поединок. Я уверен, что Эдди Хирн сможет организовать его там, где захочет. Откровенно говоря, все похоже, что Усик сделает то же, что и в первом бою с Джошуа,

– сказал промоутер.

Что известно о реванше Усик – Джошуа