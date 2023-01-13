Лучший бомбардир УПЛ попал под прицел турецкого гранда, которого Карпаты выбивали из ЛЕ

На Артема Довбика претендует еще один клуб. Турецкий Галатасарай хочет усилить острие атаки забивным нападающим Днепра-1.

С каждым днем все больше слухов появляется вокруг 25-летнего нападающего Днепра-1. Турецкий Галатасарай переключился на Артема Довбика после того, как туркам не удалось подписать нападающего Антальяспора Хаджи Райта.

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Еще один претендент на героя Евро-2020

Антальяспор поставил ценник в 10 миллионов евро, который отпугнул Галатасарай. Потому клуб обратился к другим вариантам усиления атаки, среди которых оказался футболист сборной Украины.

Представители турецкого гранда контактируют с агентом лучшего бомбардира УПЛ-2022/2023. Галатасарай хочет попытаться оформить трансфер уже этой зимой. Однако сумма в 3-4 миллиона евро, это далеко не те деньги, которые Днепр-1 хочет выручить за своего лидера.

С таким "печальным" предложение Галатасараю будет сложно убедить лидера УПЛ по итогам первого круга. Днепр-1 опережает "Шахтер" и "Динамо" на 5 баллов.

Раньше была информация, что Брюгге не прочь купить Довбика в компанию другому украинскому нападающему команды Роману Яремчуку. Бельгийский клуб готов отдать за Артема 6,5 миллиона евро. Турецкий Трабзонспор тоже заинтересован в услугах героя Евро-2020.

Статистика сезона-2022/2023 для Артема Довбика

25-летний нападающий Днепра-1 провел отличную первую часть чемпионата. Довбик стал лучшим бомбардиром первого круга, наколотив в ворота соперников 11 голов (3 – с пенальти) в 15 матчах. В общей сложности провел на поле в УПЛ 1311 минут.

В сезоне 2022/2023 Артем отыграл на клубном и национальном уровне 28 поединков, в которых забил 19 голов и отдал 5 ассистов.

В составе Днепра-1 стал лучшим по системе "гол плюс пас" – 16 мячей и 3 результативных передачи.

Артем Довбык стал лучшим бомбардиром группового раунда Лиги Конференций 2022/23 – 6 голов.

Артём Довбик имеет действующий контракт с Днепром-1 до конца 2023 года.