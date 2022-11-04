На 40-й минуте нападающий сравнял цифры на табло. К сожалению, гол Артема Довбика не принес Днепру-1 хотя бы одно очко. В конце матча АЗ благодаря мячу Павлидиса второй раз за встречу повел в счете и стал победным. В итоге – 2:1, победа нидерландского клуба.

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Попал сразу в два результативных рейтинга

АЗ и Днепр-1 пробились в плей-офф Лиги конференций.

Мяч Артема Довбика в ворота АЗ стал для него 5-м в групповом раунде. Форвард днепровского клуба стал лучшим бомбардиром по итогам группового раунда-2022/2023.

Статистика! Довбик принял участие во всех шести матчах, в которых забил 6 голов и сделал 2 ассиста. Для этого Артему понадобилось 540 минут.

У форварда сборной Украины 7 преследователей: Микаэль Ишак (Лех), Моралес (Вильяреал), Алекс Баена (Вильяреал), Михал Скораш (Лех), Лука Йович (Фиорентина), Александар Чаврич (Слован Братислава), Фуссени Диа у всех по 4 гола.

Но это не единственный результативный список, в котором нашлось место украинцу. Довбик вошел в рейтинг лучших футболистов по количеству голов и ассистов вместе. Артем занял вторую позицию – 7 (5 голов и 2 ассиста).

Украинский нападающий уступил только представителю польского Леха Микаэлю Ишаку.

Довбик продолжит покорять Лигу конференций в стадии плей-офф.