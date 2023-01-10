Бельгийский клуб готов выложить за Артема Довбика 6,5 миллиона евро. Пока неизвестно, сможет ли такая сумма убедить Днепр-1 продать своего ключевого футболиста острие атаки.
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Полная украинизация по-бельгийски
Напомним, что в составе Брюгге уже выступают два украинских легионера – защитник Эдуард Соболь и нападающий Роман Яремчук, которому Довбик может составить компанию в атакующей линии.
У Брюгге может появиться серьезный конкурент в борьбе за Артема. Турецкий Трабзонспор заинтересован в услугах героя Евро-2020.
Ранее у СМИ была информация об интересе со стороны итальянского Торино и победитель Лиги Европы-2021/2022 из Германии Айнтрахта.
Пока Довбик работает с днепрянами на собрании в турецком Белеке.
Карьера Артема Довбика: главное
- С 2015 выступает за Днепр.
- С 2016 по 2020 годы с перерывами выступал за границей. Довбик успел поиграть за молдавскую Заря и двух представителей Дании Мидтьюлланн и Сеннерйюск.
- В августе 2020 вернулся в Днепр-1.
- В сезоне-2022/2023 Довбик провел 22 матча на клубном уровне, в которых забил 16 голов и отдал 4 результативных передачи.