Бельгийский клуб готов выложить за Артема Довбика 6,5 миллиона евро. Пока неизвестно, сможет ли такая сумма убедить Днепр-1 продать своего ключевого футболиста острие атаки.

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Полная украинизация по-бельгийски

Напомним, что в составе Брюгге уже выступают два украинских легионера – защитник Эдуард Соболь и нападающий Роман Яремчук, которому Довбик может составить компанию в атакующей линии.

У Брюгге может появиться серьезный конкурент в борьбе за Артема. Турецкий Трабзонспор заинтересован в услугах героя Евро-2020.

Важно! Артём Довбик имеет действующий контракт с Днепр-1, который рассчитан до конца 2023 года. По данным Transfermarkt, нападающего оценивают в 10 миллионов евро

Ранее у СМИ была информация об интересе со стороны итальянского Торино и победитель Лиги Европы-2021/2022 из Германии Айнтрахта.

Пока Довбик работает с днепрянами на собрании в турецком Белеке.

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