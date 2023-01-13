С каждым днем все больше слухов появляется вокруг 25-летнего нападающего Днепра-1. Турецкий Галатасарай переключился на Артема Довбика после того, как туркам не удалось подписать нападающего Антальяспора Хаджи Райта.

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Еще один претендент на героя Евро-2020

Антальяспор поставил ценник в 10 миллионов евро, который отпугнул Галатасарай. Потому клуб обратился к другим вариантам усиления атаки, среди которых оказался футболист сборной Украины.

Представители турецкого гранда контактируют с агентом лучшего бомбардира УПЛ-2022/2023. Галатасарай хочет попытаться оформить трансфер уже этой зимой. Однако сумма в 3-4 миллиона евро, это далеко не те деньги, которые Днепр-1 хочет выручить за своего лидера.

С таким "печальным" предложение Галатасараю будет сложно убедить лидера УПЛ по итогам первого круга. Днепр-1 опережает "Шахтер" и "Динамо" на 5 баллов.

Раньше была информация, что Брюгге не прочь купить Довбика в компанию другому украинскому нападающему команды Роману Яремчуку. Бельгийский клуб готов отдать за Артема 6,5 миллиона евро. Турецкий Трабзонспор тоже заинтересован в услугах героя Евро-2020.

Важно! Артём Довбик имеет действующий контракт с Днепром-1 до конца 2023 года.

Статистика сезона-2022/2023 для Артема Довбика