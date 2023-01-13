З кожним днем все більше чуток з'являється навколо 25-річного нападника Дніпра-1. Турецький Галатасарай перемкнувся на Артема Довбика після того, як туркам не вдалось підписати нападника Антальяспора Хаджі Райта.

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Ще один претендент на героя Євро-2020

Антальяспор поставив цінник у 10 мільйонів євро, який відлякав Галатасарай. Тому клуб звернувся до інших варіантів підсилення атаки, серед яких опинився футболіст збірної України.

Наразі представники турецького гранда контактують з агентом найкращого бомбардира УПЛ-2022/2023. Галатасарай хоче спробувати оформити трансфер вже цієї зими. Однак сума у 3 – 4 мільйони євро, це далеко не ті гроші, які Дніпро-1 хоче виручити за свого лідера.

Із такою "сумною" пропозицію Галатасараю буде складно переконати лідера УПЛ за підсумками першого кола. Дніпро-1 випереджає Шахтар та Динамо на 5 балів.

Раніше була інформація, що Брюгге не проти купити Довбика у компанію до іншого українського нападника команди Романа Яремчука. Бельгійський клуб готовий віддати за Артема 6,5 мільйонів євро. Турецький Трабзонспор теж зацікавлений у послугах героя Євро-2020.

Важливо! Артем Довбик має чинний контракт із Дніпром-1 до кінця 2023 року.

Статистика сезону-2022/2023 для Артема Довбика