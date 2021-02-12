Шабанов покидает Динамо: тренер иностранного клуба впервые рассказал о трансфере
Футболист киевского Динамо Артем Шабанов продолжит карьеру за рубежом. Защитник Динамо в ближайшее время присоединится к польской Легии.
Источник:ФК Легия
Главный тренер Легии Чеслав Михневич рассказал о трансфере Шабанова. Он заявил, что обратил внимание на Шабанова во время товарищеского матча с Динамо.
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"В ситуации с Шабановым все просто. Недавно мы играли против Динамо, в этом матче играл Шабанов", – сказал тренер.
Чеслав Михневич надеется, что Легия в ближайшее время договорится с Динамо о переходе Шабанова.
Уже не секрет, что ведутся переговоры, не хватает нескольких деталей, чтобы достичь договоренности. Надеюсь, на этой неделе все прояснится,
– заявил Михневич.
По информации СМИ, Шабанов перейдет в Легию на правах аренды до конца сезона-2020/2021.
Статистика Шабанова
- Артем выступает за Динамо с января 2018 года. До этого Шабанов играл за киевский Арсенал, Волынь и Олимпик.
- В сезоне 2020/2021 защитник провел всего 2 матча за Динамо. Его контракт с Динамо действует до 31 декабря 2021 года.
- Портал Тransfermarkt оценивает Шабанова в 1,5 миллиона евро.
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