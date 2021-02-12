Футболист киевского Динамо Артем Шабанов продолжит карьеру за рубежом. Защитник Динамо в ближайшее время присоединится к польской Легии.

Главный тренер Легии Чеслав Михневич рассказал о трансфере Шабанова. Он заявил, что обратил внимание на Шабанова во время товарищеского матча с Динамо.

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"В ситуации с Шабановым все просто. Недавно мы играли против Динамо, в этом матче играл Шабанов", – сказал тренер.

Чеслав Михневич надеется, что Легия в ближайшее время договорится с Динамо о переходе Шабанова.

Уже не секрет, что ведутся переговоры, не хватает нескольких деталей, чтобы достичь договоренности. Надеюсь, на этой неделе все прояснится,

– заявил Михневич.

По информации СМИ, Шабанов перейдет в Легию на правах аренды до конца сезона-2020/2021.

Статистика Шабанова