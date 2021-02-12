Украинские клубы готовятся к старту второй части сезона. Во время зимнего перерыва почти каждая из команд осуществила трансферы. Одни – избавились от балласта, другие – усилили проблемные позиции. Не обошлось и без громких трансферов.

Динамо

Киевляне решили не делать никаких трансферов зимой. Не то, что Динамо не нуждалось в усилении, но главный тренер Мирча Луческу решил не подписывать новичков. Единственные исключения – возвращение из аренды Сидклея. А также Кадири, от которого решили отказаться в российском клубе.

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Да и покинул команду лишь один игрок – Георгий Цитаишвили отправился в аренду в Ворсклу, где ему обещали больше игровой практики.

Пришли: Сидклей, Мохаммед Кадири

Ушли: Георгий Цитаишвили

Шахтер

Донецкая команда пошла по пути Динамо (или же киевляне повторили то, что решил сделать Шахтер). И не подписали ни одного нового игрока. Только Михаила Мудрика вернули из аренды из Десны.

А вот потерь было больше. Первая и главная – то, что Виктор Коваленко перебрался в Аталанту. Мог сделать это летом бесплатно, но стороны таки договорились о трансфере зимой. Хотя сумма компенсации была довольно мизерной.

Пришли: Михаил Мудрик

Ушли: Виктор Коваленко, Андрей Борячук, Вячеслав Чурко, Богдан Бутко

Десна

Черниговская команда решила таки усилиться. Но из игроков, пришедших в команду, таковым пока можно считать лишь Безбородько. Зато команду покинули Мудрик и Хлёбас. Также ушли Старенький и Западня. И именно глубины состава может не хватить команде в борьбе за бронзу.

Зимой к ним присоединился и Вакула из Шахтера. Но через две недели "северяне" решили разорвать с ним соглашение и вернуть в Шахтер. А уже после этого игрок попал в неприятную ситуацию, устроив ДТП в Мариуполе. И вряд ли будет после этого он выступать за одноименный клуб.

Пришли: Константин Дима, Богдан Белошевский, Денис Безбородько

Ушли: Михаил Мудрик, Сергей Старенький, Дмитрий Хлёбас, Артур Западня

Заря

Именно луганский клуб осуществил наиболее громкий трансфер УПЛ зимой. Команда заплатила 365 тысяч долларов за нападающего Захеди Шахаба. Хотя летом он мог перейти бесплатно.

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В целом трансфер Шахаба стал главным трансферным сериалом УПЛ. Ведь игрок подписал предварительный контракт с Зарей, после чего был отправлен в дубль Олимпика. И все же сторонам удалось договориться о переходе.

Заплатили луганчане и за переход Хланя из Карпат. За 17-летнего юношу заплатили 2 миллиона гривен. А также вернули из аренды Емца, который должен закрыть проблемную позицию левого защитника.

Из потерь отметим то, что Махарадзе бесплатно покинул команду и присоединился к Днепру-1. А также то, что команде удалось немного расчистить зарплатную ведомость.

Пришли: Захеди Шахаб, Владислав Емец, Максим Хлань

Ушли: Михайло Петрович, Заури Махарадзе, Игорь Чайковский, Максим Гречкин

Ворскла

Полтавская команда чуть ли не активнее всего провела трансферное окно. Причем все переходы были осуществлены еще до начала зимних сборов, поэтому все новички уже занимались с командой.

Отметим аренду вингера Цитаишвили. А также то, что Луизао, который уже выступал за полтавчан, стал полноценным игроком команды. И переход игрока сборной Люксембурга Тилля.

Пришли: Луизао, Оливье Тилль, Георгий Цитаишвили, Амилькар Коджови

Ушли: Иван Пешич, Денис Васин, Владимир Баенко, Никита Татарков, Евгений Опанасенко

Колос

Точечное усиление сделал и Колос. Они взяли Чурко из Шахтера, а также подписали Хлёбаса, что довольно хорошо, несмотря на скандал с Евгением Селезневым.

Правда потеряли Емца, поэтому на его позицию взяли игрока сборной Беларуси Золотова.

Пришли: Вячеслав Чурко, Дмитрий Хлёбас, Николай Золотов, Альваро Нгамба

Ушли: Максим Максименко, Владислав Емец, Антон Яшков

Олимпик

Немало новичков оказались и в Олимпике. Но важнее то, что команда немало игроков и отпустила. Тяжелой потерей может стать трансфер Шахаба.

Пришли: Теллес Бренер, Тадеус Нгенг, Богдан Векляк, Владислав Хамелюк

Ушли: Захеди Шахаб, Павел Ксёнз, Кирилл Кириленко, Дмитрий Гришко, Ризван Аблитаров, Андрей Кравчук

Александрия

Команда подписала только одного нового игрока – Калюжного. Зато Дрышлюк и Семенов вернулись из аренды. Без усиления команда вряд ли будет способна бороться за высокие места в турнирной таблице. Учитывая, что и ушли те игроки, которые если и не были основными, то всегда могли усилить игру команды.

Пришли: Кирилл Дрышлюк, Дмитрий Семенов, Иван Калюжный

Ушли: Максим Задерака, Денис Безбородько, Алексей Довгий, Василий Грицук

Мариуполь

Азовская команда зимой не удивила. Все новички – из Шахтера. Правда двое из них не в аренду перешли, а на полноценный контракт.

Пришли: Даниил Сагуткин, Кирилл Меличенко, Александр Драмбаев, Марк Мампасси

Ушли: Артем Поспелов, Вячеслав Велев

Ингулец

Новичок УПЛ и в дальнейшем рассчитывает лишь на тех игроков, кто выступал за них в Первой лиге. Единственное усиление – аренда Васина.

Пришли: Денис Васин

Ушли: Дмитрий Фатеев

Минай

Закарпатская команда готова поспорить с Ворсклой относительно лучшего проведенного трансферного окна. Чего только стоит резонансное возвращение Милевского в УПЛ. Что с того будет – скоро увидим.

Пришли: Артем Милевский, Орест Панчишин, Даниил Карась, Александр Петрусенко, Максим Кулиш, Алексей Ковтун, Одуеньи Угочукву

Ушли: Александр Глагола, Максим Лопыренок, Олег Голодюк, Артур Карноза, Олег Допилка, Эдгар Руис Капаррос, Кирилл Меличенко

Рух

Львовская команда решила ограничиться лишь несколькими трансферами. Правда Борячук, который пришел в аренду, не поможет в первых матчах из-за аппендицита. Как и Сигурдссон, который тоже травмирован.

Но переход бывшего игрока сборной Исландии, который забивал Англии на Евро-2016 – таки громкий трансфер. Главное, чтобы это не был пустой звук для медийности.

Что касается потерь, то отметим, что команда избавляется от игроков, которые еще недавно были основными. Но, несмотря на позицию команды в турнирной таблице, тренерский штаб решил заняться перестройкой.

Пришли: Андрей Борячук, Роман Карасюк, Рагнар Сигурдссон

Ушли: Александр Ильющенков, Иван Брикнер, Иван Калюжный, Игорь Дуць, Владимир Заставный, Вадим Парамонов, Олег Синица

Львов

"Горожане" ушли в очередную перестройку. Команду покинули Клименчук, Кравчук и Айнсалу, которые до этого были едва ли не основными игроками. И это не сможет не отразиться на игре команды.

Отметим также возвращение из оренд бразильцев Ренана и Алваро. Последний покинул Львов после скандала с главным тренером. Также из подписаний стоит отметить Довгого и Брикнера.

Пришли: Ренан, Алваро, Алексей Довгий, Александр Ильющенков, Иван Брикнер, Иван Лобай, Дмитрий Семенов

Ушли: Фелипе, Педро Витор, Егор Клименчук, Макс Челич, Юрий Кравчук, Игорь Кошман, Герман Пеньков, Михкель Айнсалу

Днепр-1

Днепр-1 решил сделать ставку на иностранцев – три из четырех новичков команды именно легионеры. Так еще и с Биллом вышла досадная ситуация, ведь он не смог отправиться в Турцию на сбор, поэтому готовился в Украине.

Зато команду покинул Сергей Кравченко. Лидер команды перебрался в одесский Черноморец.

Пришли: Билл, Вагнер, Заури Махарадзе, Марио Чуже

Ушли: Максим Лопыренок, Сергей Кравченко