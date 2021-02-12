Шабанов покидає Динамо: тренер іноземного клубу вперше розповів про трансфер
Футболіст київського Динамо Артем Шабанов продовжить кар'єру за кордоном. Захисник Динамо найближчим часом має приєднатися до польської Легії.
Джерело:ФК Легія
Головний тренер Легії Чеслав Міхневич розповів про трансфер Шабанова. Він заявив, що звернув увагу на Шабанова під час товариського матчу з Динамо.
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"У ситуації з Шабановим все просто. Нещодавно ми грали проти Динамо, в цьому матчі грав Шабанов", – сказав тренер.
Чеслав Міхневич сподівається, що Легія найближчим часом домовиться з Динамо про перехід Шабанова.
Вже не секрет, що ведуться переговори, не вистачає декількох деталей, щоб досягти домовленості. Сподіваюся, на цьому тижні все проясниться,
– заявив Міхневич.
За інформацією ЗМІ, Шабанов перейде в Легію на правах оренди до кінця сезону-2020/2021.
Статистика Шабанова
- Артем виступає за Динамо з січня 2018 року. До того Шабанов грав за київський Арсенал, Волинь та Олімпік.
- У сезоні-2020/2021 захисник провів всього 2 матчі за Динамо. Його контракт з Динамо чинний до 31 грудня 2021 року.
- Портал Тransfermarkt оцінює Шабанова у 1,5 мільйона євро.
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