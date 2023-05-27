Артем Федецкий отреагировал на сенсационную новость о том, что Анатолий Тимощук планирует сделать себе новое гражданство. Бывший игрок Днепра уверен, что экскапитан сборной откровенно все сфальсифицировал.

Достойно внимания Уж лучше "серебро", чем "бронза": Днепр-1 хотел бойкотировать центральный матч сезона с Шахтером

Рассказывает сказки

На днях Анатолий Тимощук решил себе сделать румынское гражданство. Наверное, потому, чтобы его уже перестали хейтиты за предательство Украины, однако документ выбитого на Тимощуку тавра уже не смоет. Анатолий заверил, что сделать новый паспорт сможет потому, что его бабушка родилась в Черновцах (в 1929-м), которые в тот момент входили в состав Румынии.

Федецкий в свою очередь уверяет, что рассказы Тимощука относительно бабушки – это полный бред. Артем рассказал, что знаком с Тимощуком много лет, поскольку тот жил на соседней улице его родителей. Федецкий отметил, что он никогда слышал, наверное, как и родственника Тимощука, что у Анатолия есть какие-то родственники в Румынии.

Также Артем добавил, что ему известно, что Тимощук родом из Волыни и практически все его родственники тоже оттуда. Федецкий опирается еще на одну деталь, будь у Анатолия родственники в Румынии, то, играя в Шахтере, Артем и другие игроки могли бы пошутить об этом с Рацом, Беркеуаном, Стойканом (все румыны), поскольку эта тема в любом случае проскользнула б, однако подобных вещей не было.

Может, у него среди родственников был еще граф Дракула, если еще глубже копнуть в каком-нибудь поколении? Это бред и какая-то хитрость Анатолия, чтобы сделать такие документы. Вы же понимаете, что буквально одна другая буква по фамилии в паспорте позволит ему въезд в Украину. Это юридическая тонкость, но благодаря им он сможет даже пользоваться имуществом на территории Украины. А оно у него определенное, что есть. Поэтому он ищет такие методы, чтобы что-нибудь провернуть. Но "флаг ему в руки", ничего у этого оболтуса не получится,

– заверил Федецкий.

Предатель Украины, которому не стоит прощать