Артем Федецький відреагував на сенсаційну новину про те, що Анатолій Тимощук планує зробити собі нове громадянтсво. Колишній гравець Дніпра впевнений, що екскапітан збірної відверто все сфальсифікував.

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Розповідає казки

На днях Анатолій Тимощук вирішив собі зробити румунське громадянство. Напевне, через те, аби його уже перестали хейтити за зрадництво України, проте документ тавра, яке вибите на Тимощуку, уже не змиє. Анатолій запевнив, що зробити новий паспорт зможе тому, що його бабця народилася у Чернівцях (у 1929-му), які на той момент входили до складу Румунії.

Федецький у свою чергу запевняє, що розповіді Тимощука щодо бабусі – це повна маячня. Артем розповів, що він знайомий із Тимощуком багато років, оскільки той жив на сусідній вулиці його батьків. Федецький зазначив, що він ніколи чув, напевно, як і Тимощукові рідні, що у Анатолія є якісь родичі в Румунії.

Також Артем додав, що йому відомо, що Тимощук родом з Волині і практично всі його родичі так само звідти. Федецький опирається ще на одну деталь, якби у Анатолія були родичі в Румунії, то, граючи в Шахтарі, Артем та інші гравці могли б пожартувати про це з Рацом, Беркеуаном, Стойканом (усі румуни), оскільки ця тема в будь-якому випадку прослизнула б, проте подібних речей не було.

Може, у нього серед родичів був ще граф Дракула, якщо ще глибше копнути в якомусь поколінні? Це маячня та якась хитрожопість Анатолія, щоб зробити такі документи. Ви ж розумієте, що буквально одна інша буква в прізвищі у паспорті дозволить йому в'їзд в Україну. Це юридичні тонкощі, але завдяки ним він зможе навіть користуватися майном на території України. А воно в нього певне що є. Тому він шукає такі методи, щоб щось провернути. Але "прапор йому в руки", нічого в цього телепня не вийде,

– запевнив Федецький.

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