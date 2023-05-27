Днепр-1 хотел бойкотировать матч 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором они сошлись бы с донецким Шахтером. Все из-за арбитров.

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Правильно расставили приоритеты

"Спортклубовцам" предстоит центральный матч едва ли не всего сезона УПЛ против "горняков" в нем команды разыграют чемпионские награды украинского первенства. Если Шахтер хотя бы сыграет в ничью с Днепром-1, то досрочно станет чемпионом (в предыдущем матче "кроты" одолели еще одного своего конкурента Зарю (0:3) и выбили "бело-черных" из чемпионской гонки"), а вот если днепровский коллектив выиграет Шахтер, то им стоит надеяться и на свои силы, и на проигрыш "горняков" в последнем туре.

В заключительном матче чемпионата Шахтер встретится с полтавской Ворсклой, в чей триумф Днепр-1 не верит. "Зелено-белые" же в свою очередь выиграли у "спортклубовцев" (1:2), чем очень подпортили шансы команды на чемпионство Но вот этот матч показался довольно скандальным из-за ряда неоднозначных решений арбитров встречи. После встречи днепровский коллектив сделал видео-нарезку моментов по игре, в котором продемонстрировал ошибки рефери.

Из-за не высококлассной работы судей на последнем матче Днепра-1 клуб и решил бойкотировать игру против Шахтера, поскольку "спортклубовцы" считают, что судьба чемпионства уже решена, однако не на футбольном поле. Днепровский клуб убежден, что все давно "замялось" в подковерных договоренностях с "футбольными" людьми в разных инстанциях.

Однако впоследствии Днепр-1 изменил свое мнение, поскольку коллектив еще не обеспечил себе второе место чемпионата Украины (им в спину дышит Заря). "Серебро" УПЛ позволяет попробовать свои силы в квалификации в Лигу чемпионов, где Днепр-1 еще никогда не выступал, а вот "бронзовое" место дарит возможность посоревноваться в отборочном цикле в ЛЕ. Разница в классе, как и в денежном гонораре, есть, поэтому днепряне отказались от бойкота в свое благо.