Не соблазнившись ЛЧ: лидер ведущего клуба УПЛ в любом случае покинет свою команду
Источник:Цыганик Live
Артём Довбик не собирается больше засиживаться в состоянии СК Днепр-1. Нападающего не удержат в команде даже будущие громкие победы клуба.
Артем Довбик хочет покинуть Днепр-1 уже летом. Украинский форвард не останется в состоянии "спортклубовцев" ни при каких условиях.
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Желание развиваться
Довбик настроен уйти из команды после завершения сезона. Однако футболист также очень настроен стать чемпионом УПЛ, что в настоящее время является его мечтой и главной целью. Но вот украинский нападающий ждет конкретных действий со стороны иностранного коллектива, и надеясь, что Днепр-1 примет предложение зарубежной команды.
Позиция Довбика уйти из команды не подлежит обсуждению. Форварда не соблазнила даже потенциальное участие Днепра-1 в самом престижном турнире Европы ("спортклубовцы" получат возможность пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, заняв даже второе место по итогам нынешнего сезона УПЛ). Игрок не ушел из команды прошлым летом потому, что должен помочь Днепру-1 впервые в истории стать чемпионом Украины.
Трансферные слухи по Довбику
- Ранее неназванный клуб предлагал за форварда сборной Украины сумму в размере 15 миллионов. Но Днепр-1 не согласился с таким предложением. Похоже, что один из лидеров УПЛ хочет выручить за своего нападающего гораздо больше.
- К тому же, нападающим "спортклубовцев" интересовались итальянская Салернитана и английский Ноттингем Форест.
- Интересно, что Днепр-1 должен выплатить половину суммы из прибыли от продаж Артема датскому Мидтьюланну, что было прописано в договоренности между сторонами. Украинский коллектив выкупил Артема у "волков" только за 450 тысяч евро.
- Сейчас Transfermarkt оценивает лидера гонки бомбардиров Украинской Премьер-лиги в 11 миллионов евро. Довбик в текущем сезоне набил 22 гола во всех турнирах.