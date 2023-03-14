Ассистент главного тренера Шахтера Карло Николини рассказал об интересе к Довбику. Функционер "горняков" не стал называть потенциального покупателя Артема, за это назвал сумму, которую клуб предлагал днепрянам за забивного нападающего.
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Днепряне не захотели терять лидера
Неназванный клуб предлагал за форварда сборной Украины сумму в 15 миллионов. Но Днепр-1 не согласился с таким предложением. Похоже, что один из лидеров УПЛ хочет выручить за своего нападающего гораздо больше.
Николини лишь отметил, что Довбик мог бы хорошо себя зарекомендовать в Серии А. Возможно, этими словами функционер Шахтера намекнул, что потенциальный покупатель был из Италии.
Довбик – классный нападающий, он мог бы хорошо выступать в Италии. Он хорошо играет головой и у него отличная левая нога. Он может хорошо проявить себя как нападающий и как вингер, но Днепр-1 уже отклонил предложение к нему на 15 миллионов. Многие клубы интересуются им,
– рассказал Николине.
Напомним, что контракт Довбика с Днепром-1 рассчитан до конца 2023 года. Поэтому нападающий может вести переговоры с другими клубами и подписывать предварительное соглашение.
Несколько раньше исполнительный директор днепрян Андрей Русол рассказал, что клуб ведет переговоры с Довбиком о продлении контракта Он надеется, что в ближайшее время в этом вопросе появится некая конкретика.