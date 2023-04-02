Забивной 25-летний форвард Днепра-1 оформил хет-трик в ворота харьковского Металлиста 1925 года. Сделал Артем Довбык всего за 10 минут второго тайма. Свои голы футболист днепрян забил в период с 71-й до 81-й, пишет 24 Канал.
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Не оставляет шансов соперникам
Следует отметить, что Арте начал поединок со скамейки запасных и появился на футбольном поле на 26-й минуте, заменив Жуана Пеглоу. А два из трех голов Довбика были с пенальти.
После 19 туров в активе Довбика 15 голов (5 – с пенальти) в 19 матчах УПЛ-2022/2023. Артем сумел оторваться от ближайшего конкурента, каков динамовец Виталия Буяльский. Теперь преимущество нападающего Днепра-1 составляет уже в 4 результативных удара. В активе полузащитника Динамо есть 11 мячей в 17 сыгранных поединках.
Тройку лидеров бомбардирских гонок замыкает форвард Шахтера Даниил Сикан, у которого 8 мячей (1 – с пенальти) в 16 встречах. Оба конкурента Довбика не забивали в 19-м туре украинского первенства.
Ближайший к тройке лидеров единственный в топ-10 иностранец из Всоркли Тайлян Сулейманов (Сефери).
Топ-10 лучших бомбардиров УПЛ-2022/2023
1. Артем Довбык (СК Днепр-1) – 15 голов в 19 матчах
2. Виталий Буяльский (Динамо) – 11 голов в 17 матчах
3. Даниил Сикан (Шахтер) – 8 голов в 16 матчах
4. Таулян Сулейманов (Ворскла) – 8 голов в 18 матчах
5. Михаил Мудрик (Шахтер) – 7 голов в 12 матчах
6. Максим Третьяков (Александрия) – 7 голов в 17 матчах
7. Виктор Цыганков (Динамо) – 6 голов в 13 матчах
8. Владислав Ванат (Динамо) – 6 голов в 17 матчах
9. Максим Прядун (Металлист) – 6 голов в 18 матчах
10. Александр Пихаленок (СК Днепр-1) – 6 голов в 19 матчах
Интересно, что двое футболистов из топ-10 уже не играют в УПЛ. Это Виктор Цыганков и Михаил Мудрик, которые зимой перебрались в испанскую Жирону и лондонское Челси.
Десятку лучших бомбардиров текущего чемпионата замыкает одноклубник Довбика по Днепру-1 Александр Пихаленок.
Расписание 20-го тура УПЛ
- 7 апреля. Ворскла – Ингулец
- 8 апреля. Динамо – Минай
- 8 апреля. Шахтер – Металлист
- 8 апреля. Кривбасс – Заря
- 8 апреля. Движение – Верес
- 9 апреля. Днепр-1 – Львов
- 9 апреля. Александрия – Черноморец
- 9 апреля. Колос – Металлист 1925