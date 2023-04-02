Забивной 25-летний форвард Днепра-1 оформил хет-трик в ворота харьковского Металлиста 1925 года. Сделал Артем Довбык всего за 10 минут второго тайма. Свои голы футболист днепрян забил в период с 71-й до 81-й, пишет 24 Канал.

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Не оставляет шансов соперникам

Следует отметить, что Арте начал поединок со скамейки запасных и появился на футбольном поле на 26-й минуте, заменив Жуана Пеглоу. А два из трех голов Довбика были с пенальти.

После 19 туров в активе Довбика 15 голов (5 – с пенальти) в 19 матчах УПЛ-2022/2023. Артем сумел оторваться от ближайшего конкурента, каков динамовец Виталия Буяльский. Теперь преимущество нападающего Днепра-1 составляет уже в 4 результативных удара. В активе полузащитника Динамо есть 11 мячей в 17 сыгранных поединках.

Тройку лидеров бомбардирских гонок замыкает форвард Шахтера Даниил Сикан, у которого 8 мячей (1 – с пенальти) в 16 встречах. Оба конкурента Довбика не забивали в 19-м туре украинского первенства.

Ближайший к тройке лидеров единственный в топ-10 иностранец из Всоркли Тайлян Сулейманов (Сефери).

Топ-10 лучших бомбардиров УПЛ-2022/2023

1. Артем Довбык (СК Днепр-1) – 15 голов в 19 матчах

2. Виталий Буяльский (Динамо) – 11 голов в 17 матчах

3. Даниил Сикан (Шахтер) – 8 голов в 16 матчах

4. Таулян Сулейманов (Ворскла) – 8 голов в 18 матчах

5. Михаил Мудрик (Шахтер) – 7 голов в 12 матчах

6. Максим Третьяков (Александрия) – 7 голов в 17 матчах

7. Виктор Цыганков (Динамо) – 6 голов в 13 матчах

8. Владислав Ванат (Динамо) – 6 голов в 17 матчах

9. Максим Прядун (Металлист) – 6 голов в 18 матчах

10. Александр Пихаленок (СК Днепр-1) – 6 голов в 19 матчах

Интересно, что двое футболистов из топ-10 уже не играют в УПЛ. Это Виктор Цыганков и Михаил Мудрик, которые зимой перебрались в испанскую Жирону и лондонское Челси.

Десятку лучших бомбардиров текущего чемпионата замыкает одноклубник Довбика по Днепру-1 Александр Пихаленок.

Расписание 20-го тура УПЛ

7 апреля. Ворскла – Ингулец

8 апреля. Динамо – Минай

8 апреля. Шахтер – Металлист

8 апреля. Кривбасс – Заря

8 апреля. Движение – Верес

9 апреля. Днепр-1 – Львов

9 апреля. Александрия – Черноморец

9 апреля. Колос – Металлист 1925

К слову. После 19 туров УПЛ лидером остается Шахтер, потерявший очки в игре против Черноморца (2:2). Превосходство над вторым Днепр-1 составляет всего один балл. На третьем месте Заря, имеющая 40 очков. Четвертым идет Динамо – 36 пунктов.