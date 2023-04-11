Артем Довбик хочет покинуть Днепр-1 уже летом. Украинский форвард не останется в состоянии "спортклубовцев" ни при каких условиях.

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Желание развиваться

Довбик настроен уйти из команды после завершения сезона. Однако футболист также очень настроен стать чемпионом УПЛ, что в настоящее время является его мечтой и главной целью. Но вот украинский нападающий ждет конкретных действий со стороны иностранного коллектива, и надеясь, что Днепр-1 примет предложение зарубежной команды.

Позиция Довбика уйти из команды не подлежит обсуждению. Форварда не соблазнила даже потенциальное участие Днепра-1 в самом престижном турнире Европы ("спортклубовцы" получат возможность пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, заняв даже второе место по итогам нынешнего сезона УПЛ). Игрок не ушел из команды прошлым летом потому, что должен помочь Днепру-1 впервые в истории стать чемпионом Украины.

Трансферные слухи по Довбику