Артем Довбик бажає покинути Дніпро-1 уже влітку. Український форвард не залишиться в стані "спортклубівців" ні за яких умов.

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Бажання розвиватись

Довбик налаштований піти з команди після закінчення сезону. Проте футболіст також дуже налаштований стати чемпіоном УПЛ, що на наразі є його мрією та головною метою. Також український нападник до того ж чекає на конкретні дії зі сторони іноземного колективу, та надіючись, що Дніпро-1 прийме пропозицію закордонної команди.

Позиція Довбика піти з команди не підлягає жодним обговоренням. Форварда не спокусила навіть потенційна участь Дніпра-1 у найпрестижнішому турнірі Європи ("спортклубівці" отримають нагоду пробитися у груповий етап Ліги чемпіонів, зайнявши навіть другу сходинку за підсумками нинішнього сезону УПЛ). Гравець не пішов з команди минулого літа тому, що мав допомогти Дніпру-1 вперше в історії стати чемпіоном України.

Трансферні чутки щодо Довбика