Три клуба Премьер-лиги мечтают подписать Довбика: кто положил глаз на украинского бомбардира
Источник:Fichajes.net
Артем Довбик стал одним из главных открытий сезона в Ла Лиге. Неудивительно, что за результативным футболистом выстроилась целая очередь претендентов.
Сразу три клуба английской Премьер-лиги желают видеть в своем составе Артема Довбика. Представители Туманного Альбиона планируют усилить свои линии атаки на следующий сезон.
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Почему в АПЛ заинтересовались Довбыком
По информации испанских СМИ, на форварда Жироны претендуют бывший клуб Ярмоленко Вест Хэм, Фулхэм и один из лидеров нынешнего сезона АПЛ Астон Вилла.
Главный тренер "дачников" Марку Силва ищет центрального нападающего высокого класса, который может забивать решающие голы.
Вест Хэм нуждается в таранном форварде: физически крепкого и быстрого. Под эту характеристику идеально подходит Довбик.
Астон Вилла, которую тренирует испанец Унаи Эмери, видит в Артеме идеального нападающего, который может себя проявить в Премьер-лиге и подходит под стиль команды.
Довбик нарасхват
- Напомним, что ранее сообщалось об интересе к Довбику со стороны миланского Интера и мадридского Атлетико.
- Сам футболист отмечал, что этот сезон он доиграет в Жироне.
- Испанский клуб владеет 70 процентами прав на Довбика и планирует за них получить 25 миллионов евро. Остальные 30% разделены между двумя предыдущими клубами Артема – Днепр-1 и Мидтьюлланном. Таким образом, его общая стоимость может составлять примерно 36 миллионов евро.
- Тем временем Transfermarkt обновил цены на украинских легионеров Ла Лиги. Согласно данным портала, Довбик стоит 28 миллионов евро.