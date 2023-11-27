Такой успешный старт новой "девятки" каталонцев помог команде оказаться среди лидеров в чемпионате. Украинский нападающий при этом попал "на карандаш" скаутов многих именитых команд.

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Мысли Довбика связаны в сезоне-2023/2024 только с Жироной

В частности, конкретный интерес к форварду проявляют миланский Интер и мадридский Атлетико. Артем Довбик отреагировал на трансферные слухи вокруг себя и рассказал, что думает о возможности перехода в другой клуб в ближайшее время.

Я знаю, что этот сезон я хочу и должен провести в Жироне. Команда меня очень хорошо приняла, я себя комфортно чувствую здесь, мы показываем хороший результат. Говорить о моем переходе еще рано, я 100 процентов проведу этот сезон в Жироне,

– сказал Довбик.

Отметим, что в сезоне 2023/2024 Артем Довбик за каталонскую команду во всех турнирах провел 14 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 6 ассистов. Пока он занимает пятое место в гонке бомбардиров Ла Лиги.

Справка. Следующий матч Жирона сыграет 27 ноября в 22:00 против Атлетика с Бильбао. В случае победы, команда вернет себе первое место в турнирной таблице чемпионата Испании.