Сразу три клуба английской Премьер-лиги желают видеть в своем составе Артема Довбика. Представители Туманного Альбиона планируют усилить свои линии атаки на следующий сезон.

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Почему в АПЛ заинтересовались Довбыком

По информации испанских СМИ, на форварда Жироны претендуют бывший клуб Ярмоленко Вест Хэм, Фулхэм и один из лидеров нынешнего сезона АПЛ Астон Вилла.

Главный тренер "дачников" Марку Силва ищет центрального нападающего высокого класса, который может забивать решающие голы.

Вест Хэм нуждается в таранном форварде: физически крепкого и быстрого. Под эту характеристику идеально подходит Довбик.

Астон Вилла, которую тренирует испанец Унаи Эмери, видит в Артеме идеального нападающего, который может себя проявить в Премьер-лиге и подходит под стиль команды.

Довбик нарасхват

Любопытно. В сезоне 2023/24 Артем Довбик сыграл за Жирону 18 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 6 ассистов.