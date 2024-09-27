27-летний украинский нападающий Ромы отметился забитым мячом в ворота Атлетика Бильбао в первом туре обновленной Лиги Европы. Юлия Довбык, жена футболиста, в своем инстаграме поделилась реакцией фанатов на забитый мяч.

Читайте также Экс-нападающий Ювентуса и Милана оценил игру украинского форварда Ромы

Фанаты Ромы эмоционально отреагировали на гол Довбика

Артем Довбык на 32-й минуте открыл счет в игре против "басков". Украинец точно пробил головой в дальний угол ворот после подачи от Анхелиньо.

После эффектного гола нападающего "волков", диктор стадиона "Олимпийский" в Риме несколько раз озвучил фамилию игрока. Следом фанаты римлян с радостью выкрикивали "Довбык, Довбык, Довбык!".

Смотрите видео празднования гола Довбыка фанатами Ромы:

К сожалению, подопечные новоиспеченного наставника Ромы Ивана Юрича не смогли удержать победу. Первый матч римской команды в реформированной Лиге Европы завершился со счетом 1:1.

Напомним, что Довбик отметился забитым мячом в третьей игре подряд. Кроме этого, украинский голеадор огорчил голкипера Дженоа и забил в ворота Удинезе в двух предыдущих матчах в Серии А.