Кристиан Виери оценил возможности украинского голеадора в Роме. Также итальянский экс-нападающий заявил об успехе, что ждет Артема в будущем, об этом сообщает Юрий Шевченко.

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Артем Довбик имеет большое будущее

Бывший нападающий многих итальянских клубов рассказал, что ему нравится игра Артема Довбыка. Кроме этого, он подчеркнул сильные стороны украинского форварда "волков".

Я люблю нападающих, которые открываются в глубину и разрушают линии. Артем – левша, физически сильный, техничный. Я думаю, он забьет 18-20 голов [за сезон],

– сказал итальянец.

Кристиан Виери также поделился впечатлениями от гола Довбыка в ворота Удинезе, отметив, что все было идеально. Напомним, что втором тайме Артем отметился голевой передачей и стал лучшим игроком матча.

В общем Довбик сыграл за Рому в пяти матчах этого сезона, а в последних двух записал в свой актив 2 забитых мяча и один голевой пас. 27-летний нападающий присоединился к "волкам" в августе 2024 года и стал первым украинцем в команде.

В следующем матче римляне дома будут принимать испанский Атлетик Бильбао в рамках первого тура обновленной Лиги Европы. Дата и время проведения игры – 26 сентября, в 22:00 по киевскому времени.