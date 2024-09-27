27-річний український нападник Роми відзначився забитим м'ячем у ворота Атлетіка Більбао у першому турі оновленої Ліги Європи. Юлія Довбик, дружина футболіста, у своєму інстаграмі поділилась реакцією фанатів на забитий м'яч.

Читайте також Екснападник Ювентуса та Мілана оцінив гру українського форварда Роми

Фанати Роми емоційно відреагували на гол Довбика

Артем Довбик на 32-й хвилині відкрив рахунок у грі проти "басків". Українець точно пробив головою у дальній кут воріт після подачі від Анхеліньо.

Після ефектного голу нападника "вовків", диктор стадіону "Олімпійський" у Римі декілька разів озвучив прізвище гравця. Слідом фанати римлян з радістю викрикували "Довбик, Довбик, Довбик!".

Дивіться відео святкування голу Довбика фанатами Роми:

На жаль, підопічні новоспеченого наставника Роми Івана Юрич не змогли втримати перемогу. Перший матч римської команди у реформованій Лізі Європи завершився з рахунком 1:1.

Нагадаємо, що Довбик відзначився забитим м'ячем у третій грі поспіль. Окрім цього, український голеадор засмутив голкіпера Дженоа та забив у ворота Удінезе у двох попередніх матчах в Серії А.