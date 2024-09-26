В четверг, 26 сентября, свой первый матч основного этапа Лиги Европы сыграла итальянская Рома. Команда Артема Довбика встречалась с испанским Атлетиком Бильбао, пишет 24 Канал.

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Довбик забил в третьем подряд матче

Украинец вышел в стартовом составе "волчицы". А на 32-й минуте Артем открыл счет в матче. Нападающий откликнулся на пас Анхелино и головой пробил мимо голкипера Атлетика.

Видео гола Довбика

Отметим, что для Довбика это третий подряд гол в составе итальянской Ромы, но первый в еврокубках. Предыдущие два мяча Артем забивал в матчах Серии А.

Напомним, что в 3-м туре Лиги Европы Рома встретится с киевским Динамо. Поединок состоится 24 октября.