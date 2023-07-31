Артем Довбик перейде у іспанську Жирону, за яку виступає Віктор Циганков. Каталонський клуб заплатить за нападника не таку високу суму, яку жадали "спортклубівці".

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Довгоочікуваний перехід

Трансферна сага довкола Артема Довбика уже добігає до свого кінця. Дніпро-1 та Жирона, яка виявилась найактивнішою претенденткою на українського форварда серед усіх інших, досягли принципової угоди щодо форварда. Клуби практично закрили усі питання стосовно трансферу Довбика, тому перемовини між дніпровцями та каталонцями знаходяться на фінальній стадії. Таким чином, Артем може возз'єднатись у Іспанії із Віктором Циганковим, який продовжує феєрити у складі Жирони.

Більше того, Артем проведе свою останню гру у футболці Дніпра-1 саме у Лізі чемпіонів. "Спортклубівці" зійдуться у матчі-відповіді з грецьким Панатінаїкосом у рамках відбору до найпрестижнішого клубного турніру (Дніпро-1 у першому матчі поступилося із рахунком 1:3). Жирона ж у свою чергу заплатить за Довбика близько 6 мільйонів євро. Це далеко не та сума, яку дніпровський колектив хотів отримати з трансферу Артема, (Transfermarkt оцінює нападника 15 мільйонів), тому, скоріше за все, варто очікувати на хороші бонуси від каталонців.

Також варто нагадати, що 50 відсотків з суми продажу Довбика отримає данський Мідтюлланн, за який форвард виступав перед Дніпром-1. Такий пункт прописаний в угоді Артема із "спортклубівцями".

До речі. В разі вильоту дніпровського клубу із відбору до Ліги чемпіонів, "спортклубівці" отримають нагоду спробувати свої сили у кваліфікації до Ліги Європи, де вони зіграють із Славією з Праги. Якщо ж Дніпро-1 тріумфує над греками, то в наступному відбірковому етапі вони зійдуться із Марселем Руслана Маліновського.