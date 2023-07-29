Минувшей зимой Виктор Цыганков покинул Динамо. Вингер сборной Украины за 5 миллионов евро перебрался в испанскую Жирону, где сразу стал игроком основы, пишет 24 канал.

По теме Клуб Цыганкова просит денег у владельцев Манчестер Сити ради трансфера звезды сборной Украины

Виктор за полгода отличился тремя голами и шестью ассистами, что позволило каталонцам финишировать десятыми. Теперь украинец готовится с командой к новому сезону.

У Цыганкова был отпуск после матчей за сборную, но в субботу провел первый матч за Жирону на сборах. Соперником стал представитель Чемпионшипа Блэкберна, который в 1995-м становился чемпионом Англии.

Как Цыганков нокаутировал англичан

Испанцы сумели обыграть "бродяг" со счетом 3:2 и решающую роль в этой победе сыграл как раз Виктор. В течение первого тайма украинец отличился голом и ассистом.

На 24 минуте Цыганков точно прострелил на Стуане, который в упор расстрелял ворота Блэкберна. А уже через шесть минут вингер отозвался на пас от Савио и с линии площадки поразил пустой угол англичан.

Видео ассиста Виктора:

Как Цыганков забил Блэкберну:

К слову, победный гол за Жирону забил звездный новичок Дэйли Блинд, поигравший за Аякс, Манчестер Юнайтед и Баварию. Следующие два спарринга "красно-белые" проведут против двух лучших команд Италии в прошлом сезоне.

Читайте также Делает разницу на поле: в Ла Лиге наслаждаются игрой Цыганкова – фантастическое видео

2 августа Цыганков и Ко будут противостоять Наполи, а 6-го будут сражаться с Лацио. Старт сезона в Ла Лиге запланирован на 12 августа, где Жирона будет открывать сезон выездным матчем против Реал Сосьедад.