До слез: видео трогательной встречи Зинченко с эксодноклубниками перед матчем Арсенал – ПСВ

В четверг, 20 октября, Арсенал сыграл против ПСВ в перенесенном матче 2-го тура группового раунда Лиги Европы. Александр Зинченко встретился с бывшими партнерами по команде.

Левый защитник Арсенала пропускал игру против ПСВ из-за травмы. Зинченко далеко не первый матч наблюдает за игрой команды с трибун. Не пропустил Александр и перенесенный поединок Лиги Европы.

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Встреча с бывшими

Украинец приехал на "Эмирейтс" и в преддверии старта противостояния тепло встретился с бывшими одноклубниками по ПСВ.

На своей странице в инстаграмме совместное фото с Александром выложил Люк де Йонг. Зинченко был очень рад встрече с экспортерами по нидерландской команде.

Зинченко выступал за ПСВ на правах аренды, когда еще играл за Манчестер Сити. Это было с конца августа 2016-го по 30 июня 2017-го. За главную команду ПСВ провел 17 поединков, в которых отличился 4 ассистами.

Зинченко встретился с бывшими одноклубниками: смотрите видео

Арсенал не был так любезен с футболистами ПСВ. "Канониры" благодаря голу Гранита Джаки отмечали минимальную победу на глазах родных фанатов 1:0.

Подопечные Микеля Артеты лидируют в группе А, опережая нидерландского соперника на 5 очков.

За Арсенал Зинченко провел 6 матчей, в которых отличился дебютной голевой передачей. Из-за травмы пропустил уже 7 поединков. Хотя сыграл против Тоттенхэма, но сразу вернулся в лазарет команды.