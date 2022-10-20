По словам Микеля Артеты, у Габриэла Мартинелли и Александра Зинченко есть шанс сыграть в перенесенном матче 2-го тура группового раунда Лиги Европы-2022/2023. Тренерский штаб будет решать этот вопрос уже в день поединка.

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Артета: Они не исключены из состава

Испанский тренер Арсенала дал оптимистический прогноз по возвращению на футбольное поле Зинченко.

Беспокоит ли меня травма Зинченко? Нет, не думаю. У него было повреждение икроножной мышцы, поэтому она отсутствует в этот период. Вернется ли Александр в чемпионат мира? Да,

– сказал тренер "канониров".

Напомним, что встреча против ПСВ была перенесена из-за смерти королевы Великобритании Елизаветы II, покинувшей этот мир 8 сентября 2022 года.

Обратите внимание! Перенесенная встреча Арсенал – ПСВ состоится 20 октября в 20:00.

Относительно украинского легионера, Александр уже пропустил 7 матчей. Зинченко провел матч против Тоттенхэма, который дал надежду на возобновление, но вернулся снова в лазарет команды. Из-за травмы футболист пропустил сентябрьский цикл матчей сборной Украины и не помог команде повыситься в дивизион "А" Лиги наций.

После перехода в лондонский клуб левый защитник провел 6 поединков, отличившихся дебютной голевой передачей.

Арсенал после 10-ти сыгранных матчей лидирует в таблице АПЛ, опережая идущий вторым Манчестер Сити на 4 очка.