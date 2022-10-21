Арсенал – ПСВ 1:0
Гол: Джака, 70
Поединок был перенесен из-за смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Ее Величество покинуло этот мир 8 сентября 2022 года, сообщает 24 канал.
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Верховая передача Саки нашла свободного Терни. Но удар у Кирана не удался – мяч полетел высоко на трибуну, расположенную за воротами ПСВ в первом тайме.
Удары Жезуса и Сака были мимо владения нидерландского клуба.
Жезус продолжил быть активным у ворот ПСВ. После одного из эпизодов нападающий Арсенала оказался на газоне в штрафной соперника.
Не успело ПСВ провести свою атаку, как "канониры" наконец-то размочили нули на табло 1:0. Томиясу подал на абсолютно свободного в штрафной соперника Джаку, который ударом в одно касание вывел лондонский клуб вперед.
Еще несколько хороших поводов забить создали подопечные Микеля Артеты, но больше счет на табло не изменился.
Арсенал минимально обыграл ПСВ 1:0.
- После 4 туров Арсенал единолично лидирует в группе "А" в Лиге Европы. "Канониры" показывают 100-процентный показатель – 12 очков.
- В активе ПСВ, который является ближайшим конкурентом лондонцев, 7 баллов.
Арсенал – ПСВ: видеообзор матча