Арсенал – ПСВ 1:0

Гол: Джака, 70

Поединок был перенесен из-за смерти королевы Великобритании Елизаветы II. Ее Величество покинуло этот мир 8 сентября 2022 года, сообщает 24 канал.

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Верховая передача Саки нашла свободного Терни. Но удар у Кирана не удался – мяч полетел высоко на трибуну, расположенную за воротами ПСВ в первом тайме.

Удары Жезуса и Сака были мимо владения нидерландского клуба.

Жезус продолжил быть активным у ворот ПСВ. После одного из эпизодов нападающий Арсенала оказался на газоне в штрафной соперника.

Не успело ПСВ провести свою атаку, как "канониры" наконец-то размочили нули на табло 1:0. Томиясу подал на абсолютно свободного в штрафной соперника Джаку, который ударом в одно касание вывел лондонский клуб вперед.

Еще несколько хороших поводов забить создали подопечные Микеля Артеты, но больше счет на табло не изменился.

Арсенал минимально обыграл ПСВ 1:0.

После 4 туров Арсенал единолично лидирует в группе "А" в Лиге Европы. "Канониры" показывают 100-процентный показатель – 12 очков.

В активе ПСВ, который является ближайшим конкурентом лондонцев, 7 баллов.

Арсенал – ПСВ: видеообзор матча