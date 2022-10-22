Левый защитник Арсенала пропускал игру против ПСВ из-за травмы. Зинченко далеко не первый матч наблюдает за игрой команды с трибун. Не пропустил Александр и перенесенный поединок Лиги Европы.
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Встреча с бывшими
Украинец приехал на "Эмирейтс" и в преддверии старта противостояния тепло встретился с бывшими одноклубниками по ПСВ.
На своей странице в инстаграмме совместное фото с Александром выложил Люк де Йонг. Зинченко был очень рад встрече с экспортерами по нидерландской команде.
Зинченко встретился с бывшими одноклубниками: смотрите видео
Арсенал не был так любезен с футболистами ПСВ. "Канониры" благодаря голу Гранита Джаки отмечали минимальную победу на глазах родных фанатов 1:0.
Подопечные Микеля Артеты лидируют в группе А, опережая нидерландского соперника на 5 очков.