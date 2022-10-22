Лівий захисник Арсенала пропускав гру проти ПСВ через травму. Зінченко далеко вже не перший матч спостерігає за грою команди з трибун. Не пропустив Олександр й перенесений поєдинок Ліги Європи.
Варто дізнатись Тренер Арсенала дав оптимістичний прогноз щодо повернення Зінченка на футбольне поле
Зустріч із колишніми
Українець приїхав на "Емірейтс" та напередодні старту протистояння тепло зустрівся з колишніми одноклубниками по ПСВ.
На своїй сторінці в інстаграмі спільне фото з Олександром виклав Люк де Йонг. Зінченко був дуже радий зустрічі з експартнерами по нідерландській команді.
Зінченко зустрівся з колишніми одноклубниками: дивіться відео
Арсенал не був таким люб'язним із футболістами ПСВ. "Каноніри" завдяки голу Граніта Джаки святкували мінімальну перемогу на очах рідних фанатів 1:0.
Підопічні Мікеля Артети лідирують у групі "А", випереджаючи нідерландського суперника на 5 очок.