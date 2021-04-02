Ливерпуль 3 апреля будет гостить на стадионе Арсенала в рамках 30 тура АПЛ. Букмекеры оценили шансы команд на победу в центральном матче.

Арсенал – Ливерпуль: гонки за лидерами

Ливерпуль и Арсенал располагаются на непривычных для себя позициях – 7 и 9 места соответственно. До лидера МанСити очень далеко, поэтому клубы надеются приблизиться хотя бы ко второй или третьей позиции.

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Между командами разница в 4 очка. Если "канонирам" удастся победить команду Юргена Клоппа, то отставание между ними сократит лишь до одного пункта. В прошлом туре оба клуба не знали вкуса поражений. Ливерпуль минимально обыграл Вулверхэмптон (0:1), Арсенал же сыграл в боевую ничью с Вест Хэмом (3:3). Подопечные Микеля Артеты проявили характер и отыгрались с 0:3.

Эта встреча станет круглой 190-й для команд в АПЛ. До этого поединка преимуществом в истории клубных противостояний обладают "мерсисайдцы" – 72 победы. А вот "канониры" 54 раз уходили с поля победителями. Еще 52 раза поединки завершались мировой.

Центральный матч 30 тура АПЛ Арсенал – Ливерпуль состоится в субботу, 3 апреля. Начало встречи в 22: 00.

Прогноз от Favbet

Букмекеры отдают небольшое предпочтение футболистам Ливерпуля. На их победу можно сделать ставку с коэффициентом 2,27. А вот в успех "канониров" верят немножко меньше – 3,20. Не исключено, что команды сыграют между собой в 53-ю ничью в истории противостояний – 3,55.

Вероятно, что матч завершится победой команды Клоппа (1: 2). Именно на такой результат стоит наилучший коэффициент 9,00. На минимальный успех Арсенала (1: 0) – 11,00. Если поединок таки завершится ничьей, то не следует ждать "сухого" противостояния. Результативная ничья – 3,75.

Эксперты считают, что обе команды отметятся во встрече, а тотал матча будет не менее 4,5 – 2,05.

Первыми в поединке размочат нули на табло гости – 1,00. А на то, что первыми в поединке хозяева огорчат голкипера соперника – 2,20.

Кто может забить в матче