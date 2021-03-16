Ливерпуль в рамках 28 тура АПЛ сыграл на выезде против Вулверхэмптона. Команда Юргена Клоппа с трудом вырвала победу.

Вулверхэмптон – Ливерпуль 0:1

Гол: Диогу, 45+2

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Кризис в игре Ливерпуля сделал этот матч еще интереснее. Вулверхэмптон мог спокойно брать по крайней мере одно очко в этой встрече. Уже в начале поединка Семеду обыграл защитника и пробил в сторону ворот гостей, но мяч полетел туда, где находился голкипер Алиссон.

Ответ команды Клоппа был не менее острым. Мане откликнулся в штрафной на передачу от Салаха. Однако мяч после удара футболиста Ливерпуля пролетел мимо стойки.

В добавленное к первому тайму арбитром время гости таки размочили нули на табло. Ливерпуль организовал стремительную атаку, в которой приняли участие Салах и Мане, последний отдал передачу на свободного Диогу, который ударом в ближний угол открыл счет во встрече – 0:1.

"Сухой" тайм

Во втором тайме футболисты обеих команд несколько раз угрожали воротам дальними выстрелами, но мяч никак не хотел влетать в сетку владений Вулверхэмптона и Ливерпуля.

Лучший шанс имел Салах, нападающий даже забил, но сделал это из положения вне игры. Финальный свисток судьи зафиксировал минимальную победу Ливерпуля 0:1.

После победы команда Клоппа с 46 очками идет 6-ю. Вулверхэмптон с 35 пунктами располагается на 13-й позиции.

Вулверхэмптон – Ливерпуль видеообзор