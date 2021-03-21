В 29-м туре АПЛ Арсенал и Вест Хэм в перестрелке не смогли определить сильнейшего, завершив встречу вничью 3:3.

Вест Хэм – Арсенал 3: 3

Голы: Лингард, 15, Боуэн, 17, Соучек, 32 – Соучек, 38 (аг.), Доусон, 62 (аг.), Ляказетт, 82

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Начало матча удачно сложилось для "молотобойцев" – уже на 32-й минуте встречи хозяева вели 3:0 после голов Лингарда, Боуэна и Антонио.

Но в конце первого тайма случился казус. Соучек отправил мяч в свои ворота, сделав своеобразный дубль в матче.

После перерыва еще и Доусон поразил владения Фабиански. Два автогола "молотобойцев" вернули интригу в матч и под занавес встречи Ляказетт смог реализовать свой момент и добыть ничейный результат для "канониров".

Арсенал находится в середине турнирной таблицы АПЛ, а Вест Хэм борется за Лигу чемпионов и отстает на 3 очка от Челси.

Вест Хэм – Арсенал видеообзор