Арсенал вырвал ничью у Вест Хэма Ярмоленко, проигрывая 0:3 в первом тайме: видео
В 29-м туре АПЛ Арсенал и Вест Хэм в перестрелке не смогли определить сильнейшего, завершив встречу вничью 3:3.
Источник:24 канал
Вест Хэм – Арсенал 3: 3
Голы: Лингард, 15, Боуэн, 17, Соучек, 32 – Соучек, 38 (аг.), Доусон, 62 (аг.), Ляказетт, 82
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Начало матча удачно сложилось для "молотобойцев" – уже на 32-й минуте встречи хозяева вели 3:0 после голов Лингарда, Боуэна и Антонио.
Но в конце первого тайма случился казус. Соучек отправил мяч в свои ворота, сделав своеобразный дубль в матче.
После перерыва еще и Доусон поразил владения Фабиански. Два автогола "молотобойцев" вернули интригу в матч и под занавес встречи Ляказетт смог реализовать свой момент и добыть ничейный результат для "канониров".
Арсенал находится в середине турнирной таблицы АПЛ, а Вест Хэм борется за Лигу чемпионов и отстает на 3 очка от Челси.
Вест Хэм – Арсенал видеообзор
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