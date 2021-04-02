Ліверпуль 3 квітня гостюватиме на стадіоні Арсенала у рамках 30 туру АПЛ. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у центральному матчі.

Арсенал – Ліверпуль: перегони за лідерами

Ліверпуль та Арсенал розташовуються на незвичних для себе позиціях – 7 та 9 місця відповідно. До лідера МанСіті дуже далеко, тому клуби сподіваються наблизитись бодай до другої або третьої позиції.

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Між командами різниця у 4 очки. Якщо "канонірам" вдасться перемогти команду Юргена Клоппа, то відставання між ними скоротить лише до одного пункту. У минулому турі обидва клуби не знали смаку поразок. Ліверпуль мінімально обіграв Вулверхемптон (0:1), Арсенал ж зіграв у бойову нічию з Вест Хемом (3:3). Підопічні Мікеля Артети проявили характер та відігрались з 0:3.

Ця зустріч стане круглою 190-ю для команд в АПЛ. До цього поєдинку перевагою в історії клубних протистоянь володіють "мерсісайдці" – 72 перемоги. А от "каноніри" 54 разів йшли з поля переможцями. Ще 52 рази двобої завершувались мировою.

Центральний матч 30 туру АПЛ Арсенал – Ліверпуль відбудеться у суботу, 3 квітня. Початок зустрічі о 22:00.

Прогноз від Favbet

Букмекери віддають невелику перевагу футболістам Ліверпуля. На їх перемогу можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,27. А от в успіх "канонірів" вірять трішки менше – 3,20. Не виключено, що команди зіграють між собою у 53-ю нічию в історії протистоянь – 3,55.

Ймовірно, що матч завершиться перемогою команди Клоппа (1:2). Саме на такий результат стоїть найкращий коефіцієнт 9,00. На мінімальний успіх Арсенала (1:0) – 11,00. Якщо поєдинок таки завершиться нічиєю, то не слід чекати "сухого" протистояння. Результативна мирова – 3,75.

Експерти вважають, що обидві команди відзначаться у зустрічі, а тотал матчу буде не менше 4,5 – 2,05.

Першими у двобої розмочать нулі на табло гості – 1,00. А на те, що першими у поєдинку господарі засмутять голкіпера суперника – 2,20.

Хто може забити у матчі