Противостояние между Арсеналом и Тоттенхэмом не только среди мужчин является злейшим на футбольном поле. Женские команды показали настоящий бой 27 марта, в котором сильнее оказались футболистки "канониров".

Чудо-сейвы голкипера Арсенала

Тоттенхэм – Арсенал стал центральным матчем 18 тура Суперлиге среди женских команд. Поединок проходил при солидном преимуществе футболисток "канониров".

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Первый тайм гости завершили победой с комфортным счетом 0:2. Голами отметились Кейтлин Фурд и Вивиане Мидема. Во второй 45-минутке футболистки Арсенала довели счет до разгромного. Кэти Маккейб забила третий гол своей команды – 0: 3.

Спасительница Зинсбергер

Однако матч мог не так легко сложиться для "канониров". При счете 0: 0 игроки "шпор" не смогли реализовать убийственную атаку. Нападающая Тоттенхэма Грэм прорвалась к штрафной соперниц, вышла один на один с голкипером, но Мануэла чудом спасла свои владения.

Мяч отлетел в ноги все той же Грэм, отдала под удар Уильямс, но на пути гола снова стала Зинсбергер. Однако и на этом не завершилась атака Тоттенхэма. Мяч подхватила Дэвисон, которая в упор расстреливала ворота гостей, но голкипер Арсенала парировала и третий удар подряд, поймав мяч намертво.

Для Зинсбергер этот матч стал третьим "сухим" поединком подряд в чемпионате. Зато футболистки Арсенала наколотили в ворота соперниц 9 голов.

Поединок завершился победой Арсенала 0:3. После победы команда 51-летнего Джозефа Монтеруммо идет 4-й, в ее активе 35 очков. Лишь 3 пункта отделяют от третьего МЮ.

Видео невероятных сейвов голкипера Арсенала